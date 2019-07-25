2019-07-25T12:49:59+03:00
Общество

В Ставрополе женщина-кошка забыла ключи от домофона: видео ее попадания домой

И не на такое пойдешь, если очень хочется попасть домой ночью
Полина ШАПОШНИКОВА
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Действие происходит ночью на улице Тухачевского в Ставрополе. Девушка на каблуках и в коротких шортах ловко подтягивается на руках по карнизу. Прилагая недюжинные старания, гибкая скалолаза пыталась достать до второго этажа и через окно попасть в подъезд.

Она цепко ухватилась за трубу, и у нее уже почти получилось дотянуться до открытого окна в подъезд, но тут открывается входная дверь. Выходит озадаченный человек. Девушка тут же невозмутимо спрыгивает и спокойно заходит внутрь, всем видом демонстрируя: «Пустяки, дело-то житейское!»

За несколько часов ролик набрал больше 10 тысяч просмотров, пишет «Победа26».

Женщина-кошка из Ставрополя залезает в подъезд по карнизу, но ей открывает дверь неизвестный джентельмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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