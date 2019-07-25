Спасатели вытащили двух туристов, получивших тяжёлые травмы в горах КБР
Вечером в среду спасатели Кабардино-Балкарии вытащили двух альпинистов, попавших в переделку в районе озера Баранкош, на высоте 3 200 метров. По оперативной информации, один получил серьёзные повреждения — перелом ключицы.
Поиски пропавших туристов длились не больше полутора часов. Попавших в передрягу путешественников спустили к альпинистскому лагерю «Безенги». Несмотря на травмы, от дальнейшей помощи они отказались.
— Спасательную операцию провели два сотрудника на ратраке. Туристы из Феодосии, запросившие помощи в Черекском районе, теперь вне опасности, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»