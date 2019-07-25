Спасатели вытащили двух туристов, получивших тяжёлые травмы в горах КБР

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-25T10:42:48+03:00

Несмотря на это, мужчины от дальнейшей помощи отказались

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Вечером в среду спасатели Кабардино-Балкарии вытащили двух альпинистов, попавших в переделку в районе озера Баранкош, на высоте 3 200 метров. По оперативной информации, один получил серьёзные повреждения — перелом ключицы.

Поиски пропавших туристов длились не больше полутора часов. Попавших в передрягу путешественников спустили к альпинистскому лагерю «Безенги». Несмотря на травмы, от дальнейшей помощи они отказались.

— Спасательную операцию провели два сотрудника на ратраке. Туристы из Феодосии, запросившие помощи в Черекском районе, теперь вне опасности, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU