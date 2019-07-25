2019-07-25T10:48:07+03:00
Происшествия

Спалил магазин по пьяни: ставрополец разорил владельца на 4 млн рублей

44-летний злоумышленник во всем признался
Полина ШАПОШНИКОВА
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Мужчина в Кочубеевском районе сжег магазин. Ночью ставрополец подпалил подвал, а сгорело все. Огонь уничтожил имущество владельца торговой точки. И сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

Злоумышленником оказался 44-летний житель села, который дал признательные показания. Он сказал, что действовал по пьяни. За умышленное уничтожение чужого имущества ставропольцу грозит суд, сообщили в МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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