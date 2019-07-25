2019-07-25T13:05:16+03:00
Общество

"Ну, привет": больше 1 млн просмотров собрал новый трогательный клип Матранга

Песня в совместном исполнении с Бастой вышла в июне [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Кадр из клипаКадр из клипа
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Звезда из Владикавказа Matrang выпустил новый клип на совместно записанный с рэпером Бастой хит "Привет". Получился трогательный микс из детских фото и нарезки старых мультфильмов:

Кот Леопольд и детские фото: MATRANG выпустил новый клип на хит "Привет".

На своей странице в соцсети Алан Хадзарагов ранее объявил конкурс по сбору детских снимков от подписчиков с пометкой #НуПривет. Фото за этим хэштегом и попали в новый клип, который уже собрал больше 1 млн просмотров в YouTube.

Сама песня вышла в июне и в момент покорила слушателей. Тронула лирика: отраженные в ее строчках сожаление Василия Вакуленко о потрепанных им материнских нервах и воспоминания о юности от Алана Хадзарагова. Да и сама музыка, по замечанию критиков, пронизана ностальгией и пробивает если не на слезы, то на мысли о себе самом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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