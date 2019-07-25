"Ну, привет": больше 1 млн просмотров собрал новый трогательный клип Матранга
Звезда из Владикавказа Matrang выпустил новый клип на совместно записанный с рэпером Бастой хит "Привет". Получился трогательный микс из детских фото и нарезки старых мультфильмов:
Кот Леопольд и детские фото: MATRANG выпустил новый клип на хит "Привет".
На своей странице в соцсети Алан Хадзарагов ранее объявил конкурс по сбору детских снимков от подписчиков с пометкой #НуПривет. Фото за этим хэштегом и попали в новый клип, который уже собрал больше 1 млн просмотров в YouTube.
Сама песня вышла в июне и в момент покорила слушателей. Тронула лирика: отраженные в ее строчках сожаление Василия Вакуленко о потрепанных им материнских нервах и воспоминания о юности от Алана Хадзарагова. Да и сама музыка, по замечанию критиков, пронизана ностальгией и пробивает если не на слезы, то на мысли о себе самом.
ИСТОЧНИК KP.RU