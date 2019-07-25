Ставрополье — в десятке регионов, редко получающих штрафы за нарушение ПДД
Таковы данные аналитиков сайта «Штрафы ГИБДД»
Изменить размер текста:
Ставропольский край вошел в десятку регионов, водителям которых реже всего выписывали штрафы сотрудники ДПС в 2019 году. Рейтинг по количеству ответственных за нарушение ПДД составлен сайтом «Штрафы ГИБДД». Лидером штрафоопасности стал Ненецкий автономный округ, где на 1 жителя приходится 2,18 штрафа. На втором месте Карелия, на третьем — Московская область.
Ставропольский край на 76 месте с 47 тысячами выписанных штрафов. Регион стал десятым с конца списка по количеству штрафов, приходящихся на 1 жителя - 0,017 административных наказаний.
ИСТОЧНИК KP.RU