2019-07-25T12:04:59+03:00
Происшествия

Опасный преступник вырвался из-под конвоя и может находиться на Ставрополье

Побег произошел поздно вечером 24 июля
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УФСИН России по Краснодарскому краюФото: УФСИН России по Краснодарскому краю
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В Армавире стража упустила опасного преступника, сообщает УФСИН РФ по Краснодарскому краю. Подследственный совершил побег поздно вечером 24 июля на обменном пункте ст. Армавир-2 при передаче его в СИЗО. 38-летний уроженец Якутии Санников Антон Николаевич обвиняется в тяжком преступлении.

В УФСИН России по Краснодарскому краю создан оперативный штаб. На место происшествия выехал начальник УФСИН России по Краснодарскому краю.

Располагающих информацией о местонахождении сбежавшего просят позвонить по телефонам 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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