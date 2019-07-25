Почти 2 млн растащили в больнице Владикавказа
В Северной Осетии республиканское МВД расследует дело о воровстве почти 2 млн бюджетных рублей в одном из медучреждений Владикавказа. Об этом сообщили во время конференции с министром внутренних дел республики Михаилом Скоковым.
С использованием служебного положения в сговоре с другими лицами должностное лицо больницы транжирило средства, выделяемые на оплату за поставку медикаментов.
- Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" возбудили в 2019 году. Идет расследование, - прокомментировала для "КП-Северный Кавказ" врио начальника ОИОС МВД по РСО-Алания, подполковник полиции Зарина Кочиева.
ИСТОЧНИК KP.RU