2019-07-25T12:57:49+03:00
Происшествия

Почти 2 млн растащили в больнице Владикавказа

Казенные деньги разошлись по карманам - возбуждено уголовное дело
Евгения СОКОРЕВА
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В Северной Осетии республиканское МВД расследует дело о воровстве почти 2 млн бюджетных рублей в одном из медучреждений Владикавказа. Об этом сообщили во время конференции с министром внутренних дел республики Михаилом Скоковым.

С использованием служебного положения в сговоре с другими лицами должностное лицо больницы транжирило средства, выделяемые на оплату за поставку медикаментов.

- Уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере" возбудили в 2019 году. Идет расследование, - прокомментировала для "КП-Северный Кавказ" врио начальника ОИОС МВД по РСО-Алания, подполковник полиции Зарина Кочиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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