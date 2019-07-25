2019-07-25T14:02:00+03:00
Экономика

Чечня покупает телефоны за 25 тысяч, а Ингушетия - всего за десять

Появилась статистика того, сколько в каждой из республик тратят на дорогие смартфоны
Антон ШАПОВАЛОВ
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Республики Северного Кавказа тратят очень много средств на мобильные телефоны. В первую очередь это связано с тем, что смартфоны в регионах — атрибут престижа, передает газета «Известия».

Больше всего в первой половине 2019 года на телефоны тратят жители Чечни: они отдают в среднем по 20,5 тысячи рублей при общероссийском показатели в 16,2 тысячи рублей, по данным МТС. По другим показателям жители республики расходуют 25,2 тысячи рублей, что является максимальным результатом в стране. Кабардино-Балкария и Качараева-Черкесия вошли в топ «Мегафона», соседствуя с Камчатским краем и Чукоткой.

Однако не везде на Северном Кавказе одинаково дорого покупают телефоны. Так, по данным МТС, жители Ингушетии тратят 10,8 тысячи рублей, что почти вдвое меньше, чем в Чечне.

Покупку столь дорогих мобильников на Северном Кавказе объясняют тем, что в регионе смартфон — это статус. На Дальнем Востоке, где тоже высокая стоимость мобильного, все обусловлено средним ценником. Так, семь процентов телефонов в дальневосточных магазинах стоит больше 30 тысяч, а в северокавказских — только один процент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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