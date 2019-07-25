2019-07-25T14:15:58+03:00
Происшествия

Пилот, скрывший крушение самолета на Ставрополье, наказан

Он не имел прав на полет
Полина ШАПОШНИКОВА
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Транспортная прокуратура разобралась в деле с упавшим 9 июля на Ставрополье самолетом, пилот которого пытался скрыть последствия ЧП. Ан-2 обрабатывал поля в Новоалександровском районе, что-то пошло не так, и судно резко потеряло высоту. Владелец самолета не сообщил об инциденте и пытался скрыть происшествие: фрагменты к прибытию следственно-оперативной группы были убраны с места падения.

Оказалось, что пилот был непригоден к выполнению полетов, а судно не имело государственных и регистрационных опознавательных знаков, полетной документации.

Возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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