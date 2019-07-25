По 25 уголовным делам арестовали 14 чиновников из Дагестана

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-25T14:19:33+03:00

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Прокурор Дагестана Денис Попов рассказал, что 25 уголовным делам, связанным с махинацией с землей в Махачкале, были арестованы 14 чиновников. Ещё двоих разыскивают. Об этом Попов сообщил на заседании коллегии прокуратуры региона.

- При координирующей роли прокуратуры проведены совместные целевые проверки, в ходе которых выявлены многочисленные факты незаконного отчуждения земель в городе Махачкале. По этим [25 уголовным] делам уже установлены и арестованы 14 участников преступного сообщества из числа должностных лиц администрации Махачкалы, управлений Росреестра, Роскадастра. В ходе следствия наложен арест на 329 объектов недвижимости на сумму около 20 млрд рублей, - поделился с коллегами Попов.

В коллегии участвовали глава Дагестана Владимир Васильев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

Ранее сообщалось, что в республике по уголовному делу о махинациях с землей изъято имущество чиновников на 20 миллиардов рублей. В разбирательствах фигурирует имя Сафиюла Магомедова, который руководит Росреестром в Дагестане. По версии следствия, он был главарем преступного сообщества чиновников. Госслужащие причинили ущерб государству в размере 370 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU