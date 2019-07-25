Селянин случайно расстрелял бабушку и внука из ружья

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-25T15:30:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Селянин отпугивал собак, но несчастный случай сделал его жертвами старушку и её 12-летнего внука. Об этом «КП - Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе главного управления МВД по Карачаево-Черкесии.

— В ауле Адиль-Халк при стрельбе из охотничьего ружья получили огнестрельные ранения 71-летняя женщина и 12-летний ребенок, — говорится в сообщении МВД республики. — В полицию Адыге-Хабльского района позвонили из больницы и сообщили, что к ним доставили двоих пациентов с дробовыми ранениями.

Виновником оказался 60-летний селянин. Мужчина пытался отпугнуть собак. Для устрашения несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в землю. Но дроби рикошетом попали в старушку и подростка.

После осмотра и оказания первой помощи бабушку отправили домой, а вот мальчишка остался в больнице на лечение. Полицейские будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU