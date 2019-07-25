Глава Ессентуков оценил качество ремонта городских школ

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-25T14:48:56+03:00

На замену оконных блоков в школах Ессентуков из краевого и городского бюджетов выделили более 7 миллионов рублей.

Учебные заведения города-курорта на 80 процентов уже приведены в порядок

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К ремонту школ в Ессентуках приступили в начале июля. Самые большие преобразования коснутся школ №№ 1, 4, 7, 10, 12 и гимназии «Интеллект». Сейчас завершается замена оконных блоков в школах №№ 1, 4, 12 и гимназии «Интеллект». Для этого выделены деньги из краевого и городского бюджетов - более 7 млн рублей.

Сегодня глава города Ессентуки посетил школу № 1, здесь на 75% выполнена замена оконных блоков. До 1 августа подрядчик обязуется провести малярные работы. Комиссия во главе с Александром Некристовым осмотрела фасад школы, который требует капитального ремонта, работы начнутся после замены кровли. В следующем году школа будет первой в очереди на замену кровли и ремонт фасада.

В ближайший месяц в рамках реализации другой программы пройдет капитальный ремонт кровли в школе № 10. Здесь подрядчик из-за погоды выбился из графика.

- Мы не можем нарушать сроки и технические условия, к 12 августа кровельные работы должны быть выполнены, чтобы педколлектив успел подготовить школу к приему детей, - отметил глава города.

Кровельные работы задерживают другого подрядчика, который выполняет в школе № 10 работы по благоустройству. Здесь частично установлены бордюры и постелен асфальт. Еще в одном школьном дворе СОШ № 7 этим летом тоже грядут большие перемены.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» будут проводиться работы по благоустройству прилегающей территории». Здесь осталось провести работы по укладке асфальта, на них нужно 4 дня без дождей. На благоустройство двух школ край и город выделили более 6 миллионов рублей. На сегодня готовность ессентукских школ составляет 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU