Перекрестятся и прыгнут в воду: верующие Ставрополя отметят Крещение Руси
Путь к спасению люди начнут на Холодных родниках
Изменить размер текста:
На Холодных родниках в Ставрополе 28 июля пройдет массовое крещение. В этот день русская православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира. Он считается крестителем Руси. В городе совсем недавно был построен и начал работу Владимирский собор, в котором на 9:00 28 июля намечено богослужение. А на Таинство Крещения ставропольцев приглашают на родники к 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU