2019-07-25T15:18:10+03:00
Общество

Перекрестятся и прыгнут в воду: верующие Ставрополя отметят Крещение Руси

Путь к спасению люди начнут на Холодных родниках
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Холодных родниках в Ставрополе 28 июля пройдет массовое крещение. В этот день русская православная церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Владимира. Он считается крестителем Руси. В городе совсем недавно был построен и начал работу Владимирский собор, в котором на 9:00 28 июля намечено богослужение. А на Таинство Крещения ставропольцев приглашают на родники к 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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