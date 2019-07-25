Видео: "Синтоловый качок" перекрыл вход в Парк Горького

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-25T15:19:30+03:00

В этом молодому и амбициозному фрику помогли его фанаты

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Кирилл Терешин в последние несколько дней притягивает к себе внимание благодаря эпатажным сборам с фанатами. "Руки-Базуки" часто выкладывает истории в Instagram, в которых он демонстрирует реакцию прохожих на его "особенность".

На этот раз его целью стал московский Парк Горького. Фрик решил, что он может перекрыть вход в популярное место отдыха в Москве. И это ему удалось: прохожим пришлось обходить толпу зевак и фанатов по газону. Некоторые ругались матом на очередную выходку "Синтолового качка". Им показалось, что на такой узкой дорожке нельзя просто так останавливаться.

Однако по-видимому Терешину нравится находиться в центре внимания. Он много раз отмечал, что не замечает негатива со стороны людей - только позитив. Не изменяют ли чувства синтольщику?

- Собрал весь Парк Горького в Москве, реакция людей на Руки-базуки, - написал в одном из следующих постов Терешин.

Отметим, что люди действительно относились к нему доброжелательно - в основном смеялись.

"Руки-базуки" перекрыл вход в парк Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU