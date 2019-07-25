Уборка зерна завершена: на экспорт Ставрополье заготовило больше 5 млн тонн

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-25T16:49:54+03:00

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25 июля заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников сообщил, что уборка зерна полностью завершена. С уборочной площади 2 млн 377 тыс га получено 8 млн 349 тыс тонн зерна. Хотя средняя урожайность из-за засухи в этом году ниже прошлогодней, — 35,1 ц/га, вместо 36, 4 ц/га, - в этом году установлен рекорд по качеству.

«Это действительно рекордный год! У нас 85% классного зерна!» - сообщил Андрей Олейников. 40% от собранного урожая определено в третий класс. Такого, по словам замминистра, в прошлые годы не случалось.

Для собственных нужд Ставропольский край оставит больше 3 тонн зерна, остальное пойдет на экспорт. Это свыше 5 млн тонн.

Замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Андрей Олейников о завершении уборки зерна 00:00 00:00

Итоги жатвы на Ставрополье обсудим 25 июля на радио «Комсомольская правда» (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ) в программе «КРАЙности». Начало в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU