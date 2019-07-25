Реализация нацпроекта позволит повысить качество образования в Северной Осетии

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-25T15:57:16+03:00

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О мероприятиях в рамках реализации в Северной Осетии национального проекта «Образование» в 2020-2022 годах говорилось в ходе рабочей встречи главы РСО - Алания Вячеслава Битарова и министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

- Спасибо вам за активное участие в решении вопросов, связанных с развитием и повышением качества образования в нашей республике. Особая благодарность - за возможность открытия стационарного детского технопарка «Кванториум» в Моздоке, - обратился к Ольге Васильевой глава Северной Осетии.

Технопарк будет создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Кроме того, площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, в ближайшие годы появятся еще в нескольких районах республики.

Как отметил Вячеслав Битаров, практически все заявки по реализации мероприятий нацпроекта были одобрены профильным министерством, за что также выразил благодарность руководителю федерального ведомства.

Это позволит до 2022 года значительно обновить материально-техническую базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, улучшить возможности образования детей с ограниченными возможностями здоровья, создать целевую модель цифровой образовательной среды, а также центр выявления и поддержки одаренных детей, создать условия для непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов, центры оценки профмастертсва и квалификации работников образования, открыть центры цифрового образования «IT-куб».

Что касается центра выявления и поддержки одаренных детей, то Министерством просвещения была отобрана заявка на его создание, строительство запланировано на 2022 год. Республиканской властью данный вопрос активно проработан - уже определен земельный участок, а также найден спонсор для строительства учебного и спального корпусов. В связи с этим Вячеслав Битаров обратился к Ольге Васильевой с просьбой перенести создание центра на более ранний срок.

Кроме того, глава республики поднял вопрос о необходимости строительства школ на 200 мест в станице Черноярская Моздокского района и в селении Дарг-Кох Кировского района. Образовательные учреждения в этих населенных пунктах находятся в аварийном состоянии, не соответствуют ни современным, ни санитарным требованиям.

Проекты строительства школ включены в реестр министерства строительства и ЖКХ России. Правительством республики прорабатывается вопрос с Минстроем РФ о включении реконструкции школы № 1 в Ногире в мероприятие «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU