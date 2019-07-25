2019-07-25T16:30:05+03:00
Происшествия

«Не пьяная я»: ставропольская автоледи подшофе пугала полицейского Олесей

Затем разрыдалась после результатов алкотестера
Полина ШАПОШНИКОВА
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Лишенная прав женщина навеселе поймана ночью полицейскими в Грачевском районе. Автоледи так переволновалась, что сама нажала на тормоз и остановилась возле поста ДПС: вот она я, проверяйте. Ну, автоинспекторы не стали спорить, подошли к машине и обнаружили там женщину, которая была лишена прав несколько месяцев назад за отказ дунуть в трубочку.

В этот раз водитель решила выбрать «синюю таблетку» и согласиться на медицинское освидетельствование. При этом она повторяла, роясь в телефоне: «Не пьяная я! Сейчас, секундочку, у меня есть знакомая очень хорошая Олеся, где она моя знакомая?»

Тест показал наличие 0,6 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Возбуждено уголовное дело за повторную езду в пьяном виде, сообщили в УИГБДД по СК.

"Не пьяная я!": женщину за рулем на Ставрополье просто "развезло от усталости".

ИСТОЧНИК KP.RU

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