В Ессентуках большинство жителей проголосовали за строительство детских и спортивных площадок

СЕГОДНЯ 16:21 2019-07-25T16:21:57+03:00

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Программа поддержки местных инициатив сейчас - одна из самых обсуждаемых в крае. Ессентуки готовятся войти в нее с тремя проектами, которые в течение нескольких недель выбирали жители курорта.

На голосовании были варианты ремонта остановок, создания мультимедийного комплекса, благоустройства аллей. Ессентучане активно участвовали в выборе территорий на официальном сайте администрации, в соцсетях и на сайте ставропольского министерства финансов. Решение принималось и на собраниях, где важен был не только голос, но и обсуждение всех «за» и «против».

Несколько тысяч активистов оставили свой голос. Итог большой работы подвели накануне в Управлении ЖКХ Ессентуков. 59% голосов жители курорта оставили за благоустройство детской и спортивной площадок, зоны отдыха между многоквартирными домами по ул. Октябрьская № 455 и ул. Пятигорская № 144, 22% за аналогичные работы на ул. Маркова № 65 и Буачидзе № 43.

Чтобы проекты-победители оправдали народный выбор, план работ включил максимум - монтаж игровых комплексов; площадки для мини-футбола, баскетбола, волейбола; скамейки, урны, освещение, ограждение, современное покрытие, озеленение, пешеходные подходы.

20 сентября краевой центр огласит итоги конкурсной программы - какой город или район получит дотации на благоустройство выбранных территорий. Субсидия в 5 млн рублей в случае победы будет освоена до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU