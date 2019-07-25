Русская сибирячка учит чеченцев - чеченскому

СЕГОДНЯ 17:15 2019-07-25T17:56:41+03:00

На канале уже есть три ролика

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Русская девушка Анна Глушакова, которая родилась и выросла в Сибири, переехала в Чечню и учит местных жителей и других пользователей сети неродному чеченскому языку. Девушке 21 год, четыре из которых она провела на Северном Кавказе.

На канале уже вышло три ролика Анны. В первом она рассказала, какие эмоции пережила при первой попытке учить чеченский. Так, Анна сразу услышала это междометие "эй" в местном акценте.

- Это очень сложный язык, который стоит изучать. Это очень интересно, - сказала девушка в одном из роликов.

В других роликах Анна рассказывает, какие фразы надо знать, будучи в Чечне. И какие лучше не знать. Так, девушка отмечает, что за словесную грубость можно поплатиться здоровьем. Кроме этого, она учит и хорошим выражениям, таким как "спасибо" или "желаю удачи".

Русская девушка учит чеченцев их родному языку. Первый ролик.#ЧеченскийсАней Грозный становится центром притяжения не только для российских граждан, но и для иностранных! Поэтому самое время всему миру начать изучать чеченский язык и в этом вам поможет рубрика Чеченский с Аней .

ИСТОЧНИК KP.RU