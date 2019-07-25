2019-07-25T17:56:41+03:00
Общество

Русская сибирячка учит чеченцев - чеченскому

На канале уже есть три ролика
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Русская сибирячка учит чеченцев - чеченскомуРусская сибирячка учит чеченцев - чеченскомуФото: YouTube
Изменить размер текста:

Русская девушка Анна Глушакова, которая родилась и выросла в Сибири, переехала в Чечню и учит местных жителей и других пользователей сети неродному чеченскому языку. Девушке 21 год, четыре из которых она провела на Северном Кавказе.

На канале уже вышло три ролика Анны. В первом она рассказала, какие эмоции пережила при первой попытке учить чеченский. Так, Анна сразу услышала это междометие "эй" в местном акценте.

- Это очень сложный язык, который стоит изучать. Это очень интересно, - сказала девушка в одном из роликов.

В других роликах Анна рассказывает, какие фразы надо знать, будучи в Чечне. И какие лучше не знать. Так, девушка отмечает, что за словесную грубость можно поплатиться здоровьем. Кроме этого, она учит и хорошим выражениям, таким как "спасибо" или "желаю удачи".

Русская девушка учит чеченцев их родному языку. Первый ролик.#ЧеченскийсАней Грозный становится центром притяжения не только для российских граждан, но и для иностранных! Поэтому самое время всему миру начать изучать чеченский язык и в этом вам поможет рубрика Чеченский с Аней .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Чечня»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горит кладбище в Дагестанских Огнях
Загородные дома и дачи подорожали на Ставрополье
Новый хирургический корпус за 5 млрд построят в краевой больнице Ставрополя
На Ставрополье 17-летнего наркоторговца приговорили к 7 годам
Ставрополь затопило после дождя
В Ессентуках большинство жителей проголосовали за строительство детских и спортивных площадок
«Не пьяная я»: ставропольская автоледи подшофе пугала полицейского Олесей
Реализация нацпроекта позволит повысить качество образования в Северной Осетии
Уборка зерна завершена: на экспорт Ставрополье заготовило больше 5 млн тонн
Разбил остановку от обиды головой: в Ставрополе поймали 36-летнего вандала
Видео: "Синтоловый качок" перекрыл вход в Парк Горького
Перекрестятся и прыгнут в воду: верующие Ставрополя отметят Крещение Руси
Кристина Орбайкайте выступила на подтанцовке у Пугачевой в Ставрополе
Глава Ессентуков оценил качество ремонта городских школ
Селянин случайно расстрелял бабушку и внука из ружья