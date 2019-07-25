2019-07-25T17:58:42+03:00
Здоровье

Новый хирургический корпус за 5 млрд построят в краевой больнице Ставрополя

Сложнейшие операции смогут проводить ставропольские врачи
Полина ШАПОШНИКОВА
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В ближайшие три года в краевой больнице Ставрополя построят новый хирургический корпус за 5,2 млрд рублей. В больнице смогут проводить сложнейшие высокотехнологичные операции.

Сейчас в здании есть по-настоящему древние помещения: построенные больше 50 назад.

Оборудование будущего хирургического корпуса позволит врачам выйти на новый уровень.

Проект создания нового корпуса готов к реализации. Приступить к строительству планируют в 2020 - 2022 годы.

Но уже сегодня краевая больница оказывает высокотехнологичную помощь по 14 профилям, в том числе по трансплантации органов. Только за один год врачами больницы прооперированы свыше 5,3 тысячи пациентов с помощью высокотехнологичных видов вмешательств. Медучреждение выступает флагманом в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Динамика Ставрополья опережает средние показатели по стране, что было отмечено министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой во время визита в Ставрополь. Больница является базовым учреждением проекта «Телемедицина» в крае, оказывая консультативную помощь всем краевым учреждениям здравоохранения и осуществляя связь с ведущими клиниками страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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