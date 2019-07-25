2019-07-25T18:05:15+03:00
Экономика

Загородные дома и дачи подорожали на Ставрополье

Край стал 7-м в стране по дороговизне загородных домов
Полина ШАПОШНИКОВА
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Загородный дом в Ставропольском крае стало купить сложнее. До 3,3 млн рублей увеличилась стоимость загородного дома, пишет Newstracker со ссылкой на данные Avito.

Процент роста составил 6,8%, что позволило краю занять 7 строчку рейтинга по дороговизне загородных домов в стране. Зато средняя стоимость дачи в крае — 949 тыс рублей. И загородные коттеджи в регионе можно купить дешевле всего— за 2,8 млн рублей.

В Крыму купить загородный дом накладнее всего — 7,7 млн рублей средняя стоимость недвижимости. И это при том, что стоимость снизилась на 2,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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