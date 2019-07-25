Горит кладбище в Дагестанских Огнях
Пожар распространяется
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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в Дагестанских Огнях горит кладбище. На ролике видно, что от пламени пострадало около десятка могил. Огонь настолько сильный, что языки распространяются от могилы к могилы, цепляясь за сухую траву.
Пока что нет информации, потушен ли пожар. Сколько ещё пострадает могил - не понятно. Пострадавших нет. "Комсомольская правда" следит за ситуацией.
Могилы горят в Дагестане.
ИСТОЧНИК KP.RU