Горит кладбище в Дагестанских Огнях

СЕГОДНЯ 18:00 2019-07-25T18:00:59+03:00

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В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в Дагестанских Огнях горит кладбище. На ролике видно, что от пламени пострадало около десятка могил. Огонь настолько сильный, что языки распространяются от могилы к могилы, цепляясь за сухую траву.

Пока что нет информации, потушен ли пожар. Сколько ещё пострадает могил - не понятно. Пострадавших нет. "Комсомольская правда" следит за ситуацией.

Могилы горят в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU