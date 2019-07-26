В Ставрополе дом обманутых дольщиков снесут и построят заново

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-26T09:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе дольщики не получат квартиры в том районе, на который рассчитывали. Все из-за старого застройщика, который не только серьезно срывал сроки , но и экономил на материалах. Теперь, как полагают эксперты, пять верхних этажей недостроенного здания на улице Тюльпановой, 10 нужно снести. А несущие стены укрепить. Это сделает уже новый подрядчик.

Дольщикам же предложат новые квартиры с той же площадью, но в микрорайоне Чапаевка. Кто не согласен на такой обмен, может ждать сдачи объекта, но ждать, очевидно, придется долго.

ИСТОЧНИК KP.RU