2019-07-26T09:26:06+03:00
Общество

В Ставрополе дом обманутых дольщиков снесут и построят заново

Людям предлагают не ждать, а переезжать в Чапаевку
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе дольщики не получат квартиры в том районе, на который рассчитывали. Все из-за старого застройщика, который не только серьезно срывал сроки , но и экономил на материалах. Теперь, как полагают эксперты, пять верхних этажей недостроенного здания на улице Тюльпановой, 10 нужно снести. А несущие стены укрепить. Это сделает уже новый подрядчик.

Дольщикам же предложат новые квартиры с той же площадью, но в микрорайоне Чапаевка. Кто не согласен на такой обмен, может ждать сдачи объекта, но ждать, очевидно, придется долго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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