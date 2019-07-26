Новые скверы в Ставрополе будут на 50% зелеными

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-26T09:42:59+03:00

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Большая площадь строящихся скверов в Ставрополе отдана под озеленение. На проспекте Юности из 15 тысяч квадратных метров на эти цели выделено 6,5 тысяч квадратных метров. А на 50 лет ВЛКСМ половина от 12,5 тысяч квадратных метров общей площади отдана под зеленое строительство. Кстати, работы близки к завершению. сквер на Юности выполнен на 65%: обрезаны деревья, почти проложен тротуар, обустраиваются парковки и строится фонтан.

На 56% готов сквер на юго-западе: очерчены границы пешеходных дорожек, укладывается плитка, устанавливается фонтан.

Кстати, на стадии утверждения находится проект реконструкции Комсомольского озера. Приступить к его реализации планируют в следующем году, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU