СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-26T09:28:23+03:00

Мужчина из Ставрополя разбил остановку головой, потому что грустно Фото: СОЦСЕТИ

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На днях в социальных сетях появилась фотография оскорбленных жителей Ставрополя. Они запечатлели остановку, у которой разбита стеклянная стенка. Тогда горожане возмутились поступку неизвестного вандала.

Однако в четверг выяснилось, чем обоснован такой буйство. 36-летний виновник рассказал, что разбил стекло с горя. В этот холодный слякотный вечер его выгнали из бара, в котором он нашел тепло и уют. На улице ему стало грустно настолько, что он не заметил удара.

Против буйного мужчины возбуждено уголовное дело о вандализме, передает пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU