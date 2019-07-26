2019-07-26T09:34:26+03:00
Общество

6-летняя девочка утонула в бассейне в Дагестане

Антон ШАПОВАЛОВ
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В Кизляре полиция проводит следственную проверку по факту гибели шестилетней девочки, которая утонула в бассейне. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Дагестану.

Несчастный случай произошел в четверг днем. В санатории "Терек" девочка отдыхала со своим дядей. Они купались в бассейне, и ребенок, прыгая в воду на надувном кругу, выскользнул из него.

Пропажу девочки заметили не сразу. Когда же обнаружили в воде, она была мертва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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