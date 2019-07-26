Учителя в СКФО получают мало, а в Дагестане — меньше всех по России

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-26T09:50:01+03:00

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Учителя республик Северного Кавказа и Ставропольского края получают очень мало. Так, средняя зарплата у работников школьного образования составляет 26,3 тысяч рублей. Это меньше, чем в Белгородской области (29,3 тысяч рублей), но больше, чем в Мордовии и Марий Эл (оба — по 24,2 тысяч).

Правда, если целый округ, собрав все свои показатели и разделив их на всех, может обогнать республики Поволжья, то отдельно все гораздо сложнее. В Дагестане учителя получают самую низкую зарплату — 19,3 тысяч рублей.

Отметим, что в среднем российские педагоги получают 45,6 тысяч рублей. Только 14 регионов показали результат меньше 30 тысяч. Несмотря на это, 20 процентов учителей продолжают зарабатывать меньше 14,7 тысяч рублей в месяц. Из них семь процентов получают меньше минимального размера оплаты труда — 11 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU