2019-07-26T09:50:01+03:00
Общество

Учителя в СКФО получают мало, а в Дагестане — меньше всех по России

В республике отмечена самая низкая педагогическая зарплата
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Учителя республик Северного Кавказа и Ставропольского края получают очень мало. Так, средняя зарплата у работников школьного образования составляет 26,3 тысяч рублей. Это меньше, чем в Белгородской области (29,3 тысяч рублей), но больше, чем в Мордовии и Марий Эл (оба — по 24,2 тысяч).

Правда, если целый округ, собрав все свои показатели и разделив их на всех, может обогнать республики Поволжья, то отдельно все гораздо сложнее. В Дагестане учителя получают самую низкую зарплату — 19,3 тысяч рублей.

Отметим, что в среднем российские педагоги получают 45,6 тысяч рублей. Только 14 регионов показали результат меньше 30 тысяч. Несмотря на это, 20 процентов учителей продолжают зарабатывать меньше 14,7 тысяч рублей в месяц. Из них семь процентов получают меньше минимального размера оплаты труда — 11 280 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина-водитель попала в реанимацию Пятигорска после ДТП
Вблизи Ставрополя внедорожник вписался в дерево, водитель госпитализирован
Правила проезда в Ставрополе изменились
От пахаря до поэта одно "и": чем запомнились стихи медийного мэра про Ингушетию
Бронзовый прораб станет подарком строителям Ставрополя
6-летняя девочка утонула в бассейне в Дагестане
Мужчина из Ставрополя разбил остановку головой, потому что грустно
В Ставрополе дом обманутых дольщиков снесут и построят заново
Новые скверы в Ставрополе будут на 50% зелеными
Горит кладбище в Дагестанских Огнях
Загородные дома и дачи подорожали на Ставрополье
Новый хирургический корпус за 5 млрд построят в краевой больнице Ставрополя
На Ставрополье 17-летнего наркоторговца приговорили к 7 годам
Русская сибирячка учит чеченцев - чеченскому
Ставрополь затопило после дождя
В Ессентуках большинство жителей проголосовали за строительство детских и спортивных площадок
«Не пьяная я»: ставропольская автоледи подшофе пугала полицейского Олесей
Реализация нацпроекта позволит повысить качество образования в Северной Осетии
Уборка зерна завершена: на экспорт Ставрополье заготовило больше 5 млн тонн
Разбил остановку от обиды головой: в Ставрополе поймали 36-летнего вандала
Видео: "Синтоловый качок" перекрыл вход в Парк Горького
Перекрестятся и прыгнут в воду: верующие Ставрополя отметят Крещение Руси
Кристина Орбайкайте выступила на подтанцовке у Пугачевой в Ставрополе
Глава Ессентуков оценил качество ремонта городских школ
Селянин случайно расстрелял бабушку и внука из ружья