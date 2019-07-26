От пахаря до поэта одно "и": чем запомнились стихи медийного мэра про Ингушетию
Цечоев там - пахарь, поэт и воин
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Мэр Магаса Беслан Цечоев опубликовал стихотворение собственного сочинения на странице в Instagram. Произведение было посвящено Ингушетии.
В первую очередь - даже в первой строфе - Цечоев говорит, что республика растила его в материнском тепле. Дальше речь пошла об отрадности жизни в Ингушетии и о том, что регион воспитывает мужественность во всех жителях.
Свою роль в республике мэр Магаса обозначил так:
"Я твой пахарь и поэт, Если надо - воин"
Также Цечоев признался, что умер бы "беспечально" за родину, если бы знал, что "хоть чуток достоин".
ИСТОЧНИК KP.RU