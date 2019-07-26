2019-07-26T10:45:19+03:00
Происшествия

Вблизи Ставрополя внедорожник вписался в дерево, водитель госпитализирован

Машина неслась на слишком большой скорости
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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25 июля около 16:30 недалеко от Ставрополя водитель внедорожника вписался в дерево. «Тойота Раф4» неслась со стороны хутора Грушевого в направлении краевого центра . В какой-то момент 35-летний мужчина за рулем не справился с вождением, машина выехала за проезжую часть и встретила препятствие. Мужчина госпитализирован. Выяснилось, что он не раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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