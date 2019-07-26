2019-07-26T11:05:52+03:00
Происшествия

Женщина-водитель попала в реанимацию Пятигорска после ДТП

Автомобили от удара отбросило в дерево и бетонный блок
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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25 июля в состоянии травматического шока увезли в реанимацию женщину-водителя в Пятигорске. Вечером 38-летний мужчина за рулем «Фольксваген Джетта» выезжал со второстепенной дороги, не пропустил машину «Хендэ Солярис» и допустил столкновение с ней.

После удара обе машины стали неконтролируемыми, «Хендэ» врезался в бетонный блок, «Фольксваген» - в дерево. 31-летняя женщина-водитель «Соляриса» не была пристегнута, ее увезли в реанимацию. 38-летний водитель «Джетты» травм не получил.

По факту происшествия проводится проверка, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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