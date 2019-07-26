2019-07-26T15:14:27+03:00
Общество

Соцвыплаты на жилье получат и не очень молодые ставропольские семьи

Рассчитывать на помощь могут выбывшие из программы супруги, возраст которых в 2018 году не превышал 39 лет
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Кстати, в рамках прямого эфира Президент РФ потребовал низкие проценты для ипотеки молодым семьямКстати, в рамках прямого эфира Президент РФ потребовал низкие проценты для ипотеки молодым семьямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В 2019 году на обеспечение молодых семей соцвыплатами на жилье в Ставропольском крае предусмотрено 244,2 млн рублей. 95% этой суммы — деньги из краевого бюджета. Львиная доля от запланированной суммы уже перечислена в муниципалитеты.

124,2 млн рублей будет потрачено на участников основной программы, 120 млн рублей получат семьи, выбывшие по возрасту из числа участников этом году, но чей возраст в 2018 году не превышал 39 лет.

Кстати, в рамках прямого эфира Президент РФ потребовал низкие проценты для ипотеки молодым семьям, для семей с 2 и 3 детьми ставка должна быть не выше 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга
Ставропольским туроператорам за детей выплачивают компенсации
Выходные в Ставрополе пройдут без дождей, а край опять зальет
Видео: вода подозрительного цвета льется в Каспийское море
Пьяный житель Ингушетии убил брата
Пришел умереть домой: ревнивая ссора мужчин на Ставрополье кончилась трагедией
Известный уличный боец будет искать своих родителей-чеченцев через суд
Снегопад в июле?! В Кабардино-Балкарии возможно все
«Громко не смейся, руки держи за спиной, проявляй уважение»: в Ингушетии установили правила для молодёжи
Автор уничтоженного барельефа Лермонтова в Кисловодске делает новый бесплатно
Игорную империю накрыли в Дагестане
Из Железноводска везут магнитики с фотографиями памятника клизме
В Дагестане пропала 16-летняя девушка
"Как женская": Кирилл Терешин смеется над своей грудью
Модельер Вячеслав Заяцев в розовых носках прогулялся по Кисловодску
Женщина-водитель попала в реанимацию Пятигорска после ДТП
Вблизи Ставрополя внедорожник вписался в дерево, водитель госпитализирован
Правила проезда в Ставрополе изменились
От пахаря до поэта одно "и": чем запомнились стихи медийного мэра про Ингушетию
Бронзовый прораб станет подарком строителям Ставрополя