Соцвыплаты на жилье получат и не очень молодые ставропольские семьи

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-26T15:14:27+03:00

Рассчитывать на помощь могут выбывшие из программы супруги, возраст которых в 2018 году не превышал 39 лет

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В 2019 году на обеспечение молодых семей соцвыплатами на жилье в Ставропольском крае предусмотрено 244,2 млн рублей. 95% этой суммы — деньги из краевого бюджета. Львиная доля от запланированной суммы уже перечислена в муниципалитеты.

124,2 млн рублей будет потрачено на участников основной программы, 120 млн рублей получат семьи, выбывшие по возрасту из числа участников этом году, но чей возраст в 2018 году не превышал 39 лет.

Кстати, в рамках прямого эфира Президент РФ потребовал низкие проценты для ипотеки молодым семьям, для семей с 2 и 3 детьми ставка должна быть не выше 6%.

ИСТОЧНИК KP.RU