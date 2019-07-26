Модельер Вячеслав Заяцев в розовых носках прогулялся по Кисловодску
Звезда «Модного приговора» отдыхает в санатории
Фото: instagram.com/sanatoriarnika
Изменить размер текста:
В парке Кисловодска свои розовые носки прогулял судья «Модного приговора» модельер Вячеслав Зайев. Он демонстрировал собой пример стиля: черная шляпа с узкими полями, очки, клетчатая рубашка с черными жилетом, белые шорты, белые кроссовки, из-под которых выглядывали ярко-розовые носки.
Как пишет, Newstracker, Зайцев гостит в фешенебельном санатории в центре курорта, где стоимость номеров доходит до 28,9 тыс. рублей в сутки. В оплату входит и лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU