2019-07-26T12:30:31+03:00
Общество

"Как женская": Кирилл Терешин смеется над своей грудью

Синтольщик признался, что "там есть что-то"
Анатолий Шалов
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Кирилл Терешин смеется над своей грудьюКирилл Терешин смеется над своей грудьюФото: СОЦСЕТИ
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"Синтоловый качок" продемонстрировал подписчикам в Instagram свою обнаженную грудь. Видео он выложил в сториз.

- Сжимаю вот так. Получается, как женская. Ну да, там есть что-то. Я раньше баловался. Видите, как женская, - сказал Кирилл Терешин и искренне посмеялся.

В ролике молодой и амбициозный фрик пытается поиграть грудью. Выходит это не всегда удачно.

Однако некоторых пользователей сети встревожило другое. На видео Терешин очень позитивный, смеется над своей грудью. Но когда он выключает камеру, его улыбка обвисает и гаснет. Подписчики гадают, было ли это игрой и не выполняет ли Терешин какую-то актерскую роль в интернете.

Руки-Базуки показывает грудь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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