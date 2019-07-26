В Дагестане пропала 16-летняя девушка
Ушла из дома и не вернулась
Фото пропавшей школьницы
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В Дагестане пропала Ханмагомедова Сафира Ислановна 2003 года рождения. Живет в Махачкале. Как говорят в МВД республики, 25 июля девушка вышла из дома и не вернулась.
Приметы: была одета в одежду тёмного цвета, кроссовки светло-розового цвета.
- При себе была дамская сумка светло-розового цвета и спортивная сумка бордового цвета, - добавляют полицейские. - Всех владеющих какой либо информацией просим звонить на номер: 8964-050-14-14.
ИСТОЧНИК KP.RU