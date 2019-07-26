2019-07-26T14:24:53+03:00
Происшествия

В Дагестане пропала 16-летняя девушка

Ушла из дома и не вернулась
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото пропавшей школьницыФото пропавшей школьницы
Изменить размер текста:

В Дагестане пропала Ханмагомедова Сафира Ислановна 2003 года рождения. Живет в Махачкале. Как говорят в МВД республики, 25 июля девушка вышла из дома и не вернулась.

Приметы: была одета в одежду тёмного цвета, кроссовки светло-розового цвета.

- При себе была дамская сумка светло-розового цвета и спортивная сумка бордового цвета, - добавляют полицейские. - Всех владеющих какой либо информацией просим звонить на номер: 8964-050-14-14.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга
Ставропольским туроператорам за детей выплачивают компенсации
Выходные в Ставрополе пройдут без дождей, а край опять зальет
Видео: вода подозрительного цвета льется в Каспийское море
Пьяный житель Ингушетии убил брата
Пришел умереть домой: ревнивая ссора мужчин на Ставрополье кончилась трагедией
Известный уличный боец будет искать своих родителей-чеченцев через суд
Снегопад в июле?! В Кабардино-Балкарии возможно все
«Громко не смейся, руки держи за спиной, проявляй уважение»: в Ингушетии установили правила для молодёжи
Автор уничтоженного барельефа Лермонтова в Кисловодске делает новый бесплатно
Игорную империю накрыли в Дагестане
Из Железноводска везут магнитики с фотографиями памятника клизме
"Как женская": Кирилл Терешин смеется над своей грудью
Модельер Вячеслав Заяцев в розовых носках прогулялся по Кисловодску
Соцвыплаты на жилье получат и не очень молодые ставропольские семьи
Женщина-водитель попала в реанимацию Пятигорска после ДТП
Вблизи Ставрополя внедорожник вписался в дерево, водитель госпитализирован
Правила проезда в Ставрополе изменились
От пахаря до поэта одно "и": чем запомнились стихи медийного мэра про Ингушетию
Бронзовый прораб станет подарком строителям Ставрополя