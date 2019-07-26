Из Железноводска везут магнитики с фотографиями памятника клизме

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-26T14:23:37+03:00

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Жительница Санкт-Петербурга подивилась необычному магнитику, который ей привезли из Железноводска. «Богата Россия на странные памятники», - написала женщина на личной странице в соцсети.

Не ей одной показалась странной идея установить отнюдь не романтичному предмету полутораметровый памятник весом 400 кг. В 2015 году интернет-портал VivaReit.ru составил рейтинг самых необычных скульптур мира. Не трудно догадаться, что задумка железноводского главврача санатория оказалась в этом числе. Правда беспрепятственно полюбоваться фигурой не выйдет, вход на территорию санатория закрытый и платный.

Идея отлить грушу в бронзе пришла в голову прежнему главврачу санатория. Монумент установлен в 2008 году. Над ним трудились ростовские скульпторы Светлана Авакова и Давид Бегалов.

ИСТОЧНИК KP.RU