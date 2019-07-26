Игорную империю накрыли в Дагестане

СЕГОДНЯ 13:15 2019-07-26T14:22:37+03:00

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В ходе проведения операции сотрудники МВД по республике Дагестан выявили преступную группировку, занимавшуюся в республике незаконной организацией азартных игр.

Ведомством было установлено, что в 2015 году подозреваемые организовали проведение на территории республики азартных игр с использованием специального оборудования и сети Интернет. Для этого они открыли игорные заведения в Махачкале, Избербаше, Дербенте и Кизляре. В казино установили терминалы с программным обеспечением, необходимым для проведения азартных игр, и принимали ставки.

В настоящее время более чем по 20 адресам игорных заведений, а также по месту жительства фигурантов проводятся обыски. В отношении пятерых жителей республики следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Полиция накрыла крупную сеть дагестанских казино.

ИСТОЧНИК KP.RU