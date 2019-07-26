Автор уничтоженного барельефа Лермонтова в Кисловодске делает новый бесплатно
Поэт вернется на прежнее место в ближайшее время
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Автор уничтоженного накануне в парке Кисловодска барельефа М. Ю.Лермонтова предложил быстро сделать новый на безвозмездной основе. К народному художнику Северной Осетии Николаю Ходову обратилось руководство научно-исследовательской и культурно-просветительской региональной общественной организации «Время Лермонтова». Автор скульптуры был огорчен новостью, поэтому решил помочь в беде.
Николай Владимирович уже работает над новым барельефом.
ИСТОЧНИК KP.RU