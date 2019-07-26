2019-07-26T14:20:39+03:00
Общество

«Громко не смейся, руки держи за спиной, проявляй уважение»: в Ингушетии установили правила для молодёжи

Власти республиканской столицы решили научить подрастающее поколение хорошим манерам
Ирина ТУКТАРОВА
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Правила поведения распространяются на порядочных парней и девушекПравила поведения распространяются на порядочных парней и девушекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Для пропаганды традиционных ценностей ингушского народа администрация Магаса выпустила брошюру, устанавливающую новые правила этикета, — «Поведение ингуша (ингушки) в общественных местах».

Книга с фотоиллюстрациями содержит правила поведения на трёх языках: русском, ингушском и английском. При создании кодекса создатели советовались с историками и старейшинами, чтобы правила соответствовали традициям.

— В брошюре идет речь о том, что молодежь при виде старших обязана вставать и, держа руки за спиной, ждать, когда человек пройдет мимо. Так всегда было, к более старшим по возрасту проявлялось уважение, даже, если человек старше тебя всего на год, — объяснил журналистам мэр столицы Ингушетии Беслан Цечоев.

Для начала брошюры будут раздавать в людных местах, на дорогах, в местах скопления молодежи, а с сентября - и в городских школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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