Известный уличный боец будет искать своих родителей-чеченцев через суд
Андрей Ефимов, известный уличный боец "Стрелки" "Ушу Мастер", рассказал своим подписчикам, как проходят его поиски чеченских родителей. Молодому человеку нужно судебное разрешение, по которому государственные органы смогут выдать ему документы о его родителях.
- Пока никаких сведений нет. Пока все узнается. Там просто государственные органы не могут дать, поскольку это конфиденциальная информация. И есть уголовная статья, если они ее разгласят. Поэтому надо через суд, все не так просто, - сказал Ефимов своим подписчикам.
Боец также отметил, что с ним говорило тверское телевидение: они сняли про него репортаж. Ефимов этому рад потому, что так сможет придать ситуации резонанс.
- Сейчас был на съемках. У меня брал интервью тверской канал. В общем, по телеку покажут. Думаю, это даст ещё больший резонанс. Дай Бог, чтобы где-то мои родственники это увидели и узнали меня.
Андрей Ефимов рассказывает, как продвигаются поиски чеченских родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU