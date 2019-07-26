Известный уличный боец будет искать своих родителей-чеченцев через суд

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-26T14:17:44+03:00

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Андрей Ефимов, известный уличный боец "Стрелки" "Ушу Мастер", рассказал своим подписчикам, как проходят его поиски чеченских родителей. Молодому человеку нужно судебное разрешение, по которому государственные органы смогут выдать ему документы о его родителях.

- Пока никаких сведений нет. Пока все узнается. Там просто государственные органы не могут дать, поскольку это конфиденциальная информация. И есть уголовная статья, если они ее разгласят. Поэтому надо через суд, все не так просто, - сказал Ефимов своим подписчикам.

Боец также отметил, что с ним говорило тверское телевидение: они сняли про него репортаж. Ефимов этому рад потому, что так сможет придать ситуации резонанс.

- Сейчас был на съемках. У меня брал интервью тверской канал. В общем, по телеку покажут. Думаю, это даст ещё больший резонанс. Дай Бог, чтобы где-то мои родственники это увидели и узнали меня.

Андрей Ефимов рассказывает, как продвигаются поиски чеченских родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU