2019-07-26T13:53:57+03:00
Происшествия

Пришел умереть домой: ревнивая ссора мужчин на Ставрополье кончилась трагедией

Два удара в лицо стали роковыми
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
Изменить размер текста:

В Кировском округе мужчина избил знакомого до смерти. 47-летний житель станицы Зольской проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего в качестве главного подозреваемого.

11 июля 2019 года в одном из домовладений станицы мужчины выпили и поссорились из-за ревности к общей знакомой. Подозреваемый нанес два удара в лицо своему 44-летнему противнику. Потерпевший не захотел продолжать ссору, ушел домой, где от полученных повреждений скончался.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за мытье двора
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга
Ставропольским туроператорам за детей выплачивают компенсации
Выходные в Ставрополе пройдут без дождей, а край опять зальет
Видео: вода подозрительного цвета льется в Каспийское море
Пьяный житель Ингушетии убил брата
Известный уличный боец будет искать своих родителей-чеченцев через суд
Снегопад в июле?! В Кабардино-Балкарии возможно все
«Громко не смейся, руки держи за спиной, проявляй уважение»: в Ингушетии установили правила для молодёжи
Автор уничтоженного барельефа Лермонтова в Кисловодске делает новый бесплатно
Игорную империю накрыли в Дагестане
Из Железноводска везут магнитики с фотографиями памятника клизме
В Дагестане пропала 16-летняя девушка
"Как женская": Кирилл Терешин смеется над своей грудью
Модельер Вячеслав Заяцев в розовых носках прогулялся по Кисловодску
Соцвыплаты на жилье получат и не очень молодые ставропольские семьи
Женщина-водитель попала в реанимацию Пятигорска после ДТП
Вблизи Ставрополя внедорожник вписался в дерево, водитель госпитализирован
Правила проезда в Ставрополе изменились
От пахаря до поэта одно "и": чем запомнились стихи медийного мэра про Ингушетию
Бронзовый прораб станет подарком строителям Ставрополя