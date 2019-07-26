Пришел умереть домой: ревнивая ссора мужчин на Ставрополье кончилась трагедией

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-26T13:53:57+03:00

Два удара в лицо стали роковыми

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В Кировском округе мужчина избил знакомого до смерти. 47-летний житель станицы Зольской проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего в качестве главного подозреваемого.

11 июля 2019 года в одном из домовладений станицы мужчины выпили и поссорились из-за ревности к общей знакомой. Подозреваемый нанес два удара в лицо своему 44-летнему противнику. Потерпевший не захотел продолжать ссору, ушел домой, где от полученных повреждений скончался.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU