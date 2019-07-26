Пьяный житель Ингушетии убил брата
Злоумышленник был ранее судим за убийство
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Трагедия произошла в городе Сунжа. Местный житель в состоянии алкогольного опьянения застрелил родного брата выстрелом в голову. В данный момент проходит проверка, было возбуждено уголовное дело. «Стрелка» уже задержали.
По данным ведомства, мужчина застрелил старшего брата из-за бытового конфликта. Доказано, что злоумышленник стрелял из пистолета Макарова. Также известно, что он освободился из колонии два года назад.
ИСТОЧНИК KP.RU