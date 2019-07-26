Видео: вода подозрительного цвета льется в Каспийское море

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-26T14:13:11+03:00

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В социальных сетях появился ролик, автор которого запечатлел, как вода непонятного цвета втекает в Каспийское море. Все происходило на пляже в Дербенте.

На видео показано, что вода течет из какой-то трубы. Где берет она свое начало - не известно. По цвету вода напоминает ржавую, но у пользователей сети есть подозрения, что она не только ржавая.

Вода подозрительного цвета вливается в Каспийское море.

ИСТОЧНИК KP.RU