Видео: вода подозрительного цвета льется в Каспийское море
Ролик сняли пользователи сети
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В социальных сетях появился ролик, автор которого запечатлел, как вода непонятного цвета втекает в Каспийское море. Все происходило на пляже в Дербенте.
На видео показано, что вода течет из какой-то трубы. Где берет она свое начало - не известно. По цвету вода напоминает ржавую, но у пользователей сети есть подозрения, что она не только ржавая.
Вода подозрительного цвета вливается в Каспийское море.
ИСТОЧНИК KP.RU
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