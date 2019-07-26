Ставропольским туроператорам за детей выплачивают компенсации
На развитие детского туризма край потратит 200 млн рублей в этом году
Проект продолжит действовать до 2024 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Туроператоры Ставропольского края получают компенсацию за перевозку детей. На уникальный для страны проект по субсидированию детского туризма в 2019 направят 200 тысяч рублей. Таким образом туроператоров стимулируют не отказываться брать в поездки детей, несмотря на усиление требований организованной перевозки несовершеннолетних автобусами.
Программа действует второй год, благодаря ей 327 школьников в прошлом году посетили 12 краевых туристических маршрутов.
Проект продолжит действовать до 2024 года.
ИСТОЧНИК KP.RU