Ставропольским туроператорам за детей выплачивают компенсации

СЕГОДНЯ 14:58 2019-07-26T16:14:55+03:00

На развитие детского туризма край потратит 200 млн рублей в этом году

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Туроператоры Ставропольского края получают компенсацию за перевозку детей. На уникальный для страны проект по субсидированию детского туризма в 2019 направят 200 тысяч рублей. Таким образом туроператоров стимулируют не отказываться брать в поездки детей, несмотря на усиление требований организованной перевозки несовершеннолетних автобусами.

Программа действует второй год, благодаря ей 327 школьников в прошлом году посетили 12 краевых туристических маршрутов.

Проект продолжит действовать до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU