Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-26T15:25:37+03:00

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Патрульные вневедомственной охраны обнаружили «Ладу», на которой скрылись участники разбойного нападения в петербуржском пригороде Колпино. Авто, на котором преступники сбежали с места преступления, заметили на перекрестке Петрозаводского шоссе и Фанерной улицы.

В салоне сидел 25-летний безработный дагестанец. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Ленобласти, вместе с напарниками он 22 июля ворвался в одну из квартир в Колпино. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, они похитили у хозяина электронную технику, ювелирные изделия и страйкбольный пистолет. Общая сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

Возбуждено уголовного дела. Разбойнику может грозить до 10 лет колонии. Сейчас полиция продолжает поиски его подельников.

ИСТОЧНИК KP.RU