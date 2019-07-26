Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга
Патрульные вневедомственной охраны обнаружили «Ладу», на которой скрылись участники разбойного нападения в петербуржском пригороде Колпино. Авто, на котором преступники сбежали с места преступления, заметили на перекрестке Петрозаводского шоссе и Фанерной улицы.
В салоне сидел 25-летний безработный дагестанец. Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Ленобласти, вместе с напарниками он 22 июля ворвался в одну из квартир в Колпино. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, они похитили у хозяина электронную технику, ювелирные изделия и страйкбольный пистолет. Общая сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.
Возбуждено уголовного дела. Разбойнику может грозить до 10 лет колонии. Сейчас полиция продолжает поиски его подельников.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»