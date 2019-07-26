2019-07-26T16:21:24+03:00
Происшествия

Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей

Мошенники убедили мужчину поставить олл-ин
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Лермонтове возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Неизвестный представлялся в интернете руководителем аналитического департамента брокерской компании. Он представил жертве список крупных международных компаний, на квартальных отчетах которых они якобы работают. Потерпевший поверил и создал на сайте брокерской компании личную платформу с расчетным счетом, куда перебросил со своих банковских карт 1 млн 721 тысячу рублей. На эти деньги мужчина делал брокерские ставки на акции международных компаний, сообщили в прокуратуре СК.

Другой мошенник, якобы из того же отдела, убедил гражданина пойти ва-банк, поставив все деньги на расчетном счете личной платформы на сделку с компанией. После этого средства ушли мошенникам. Возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура Лермонтова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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