2019-07-26T16:43:12+03:00
Происшествия

Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов

Нарушения в Хунзахском районе республики обнаружила прокуратура
Ирина ТУКТАРОВА
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17 нарушителей лишились мандатов17 нарушителей лишились мандатовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Семнадцать дагестанских депутатов лишились мандатов, пытаясь скрыть сведения о доходах. В дело вмешалась прокуратура, потребовавшая уволить всех нарушителей

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры республики, депутаты не предоставили в установленный срок информацию о своих доходах, расходах и имуществе за 2018 год. После этого в адрес председателя собрания Хунзахского района было вынесено представление об устранении нарушений.

На очередной сессии требование прокуратуры было рассмотрено и удовлетворено. 17 нарушителей были лишены мандатов и выдворены с собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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