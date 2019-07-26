Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-07-26T16:43:12+03:00

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Семнадцать дагестанских депутатов лишились мандатов, пытаясь скрыть сведения о доходах. В дело вмешалась прокуратура, потребовавшая уволить всех нарушителей

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры республики, депутаты не предоставили в установленный срок информацию о своих доходах, расходах и имуществе за 2018 год. После этого в адрес председателя собрания Хунзахского района было вынесено представление об устранении нарушений.

На очередной сессии требование прокуратуры было рассмотрено и удовлетворено. 17 нарушителей были лишены мандатов и выдворены с собрания.

ИСТОЧНИК KP.RU