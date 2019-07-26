В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-26T19:02:11+03:00

Шесть регионов СКФО входит в восьмерку тех, где уровень превышает десять процентов

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Шесть республик Северного Кавказа входят в восьмерку лидеров по числу безработных. На первом месте расположилась Ингушетия с 26,1 процента неработающего трудоспособного населения, большего числа нет нигде в России. На второй и третьей строчках находятся Чечня и Дагестан с 13 процентами, сообщает Росстат.

В трех других регионах — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — ситуация ни чуть не лучше. Там работает не больше 10,5 процента местных трудоспособных жителей.

Ведомство также передает, что количество безработных увеличилось относительно июньских показателей на 5,7 процента. Также эксперты отмечают, что сельских безработных в процентном соотношении больше, чем городских.

ИСТОЧНИК KP.RU