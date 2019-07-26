2019-07-26T19:02:11+03:00
Экономика

В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть

Шесть регионов СКФО входит в восьмерку тех, где уровень превышает десять процентов
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шесть республик Северного Кавказа входят в восьмерку лидеров по числу безработных. На первом месте расположилась Ингушетия с 26,1 процента неработающего трудоспособного населения, большего числа нет нигде в России. На второй и третьей строчках находятся Чечня и Дагестан с 13 процентами, сообщает Росстат.

В трех других регионах — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — ситуация ни чуть не лучше. Там работает не больше 10,5 процента местных трудоспособных жителей.

Ведомство также передает, что количество безработных увеличилось относительно июньских показателей на 5,7 процента. Также эксперты отмечают, что сельских безработных в процентном соотношении больше, чем городских.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео
Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга