Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира

СЕГОДНЯ 17:03 2019-07-26T17:03:08+03:00

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В Ставрополе будет продолжен капремонт улицы Мира. Постелят новый асфальт на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Достоевского.

Дорожники уже убрали верхний слой асфальта, а тротуары подготовили к укладке плитки, но дождь все не прекращается. Погода замедляет ремонт, поэтому глава города Андрей Джатдоев потребовал увеличить количество бригад и приступить в первую очередь к обустройству пешеходных дорожек.

Работы завершат к началу осени.

ИСТОЧНИК KP.RU