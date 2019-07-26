2019-07-26T17:03:08+03:00
Недвижимость

Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира

Мера потребовалась из-за плохой погоды, которая замедляет ремонт и создает неудобства пешеходам
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе будет продолжен капремонт улицы Мира. Постелят новый асфальт на участке от проспекта Октябрьской Революции до улицы Достоевского.

Дорожники уже убрали верхний слой асфальта, а тротуары подготовили к укладке плитки, но дождь все не прекращается. Погода замедляет ремонт, поэтому глава города Андрей Джатдоев потребовал увеличить количество бригад и приступить в первую очередь к обустройству пешеходных дорожек.

Работы завершат к началу осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга