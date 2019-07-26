Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-26T17:13:45+03:00

Рамзан Кадыров показал, как отдыхает в ресторане Грозного с друзьями и приближёнными Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал, как отдыхает с приближёнными в шикарном ресторане Грозного. Из окна он снял блистающие чистотой, новизной и тысячами огней улицы республиканской столицы, которую за 10 лет удалось восстановить из пепла войны.

Кадыров показал, как отдыхает с приближёнными и друзьями.

— Это центр Грозного... Дополнительным «освещением» к тем разноцветным бликам нашей всегда нарядной столицы, что вы видите, являются лучезарные улыбки наших жителей, и самых юных, и молодёжи, и тех, кто старше... Нас в стремительно расцветающей республике полтора миллиона, и каждый чувствует себя свободным и защищённым - просто посмотрите на лица этих людей. Мы, победив терроризм, как раз и живем в условиях демократии, а не пытаемся лицемерно изображать её как некоторые, — написал глава Чечни на своей страничке «ВКонтакте».

Рядом с главой, «старшим братом», как его называют на видео, сидят приближённые и друзья: депутат Государственной Думы Адам Делимханов, председатель правительства Чечни Магомед Даудов и другие влиятельные политические деятели Чечни. Как признался Кадыров, они просто зашли посидеть и отдохнуть в приятной компании после трудного рабочего дня.

— Мы, как видите, здесь, у самого «Сердца Чечни» отдыхаем и немного работаем, — здесь Кадыров поставил улыбающийся смайлик, — вместе с нашим народом. Быть с народом, и помыслами, и делами — вот наш демократический принцип, вот суть государственного и человеческого мышления. Так учил нас незабвенный Ахмат-Хаджи... На том стояли, стоим и стоять будем до скончания веков!

ИСТОЧНИК KP.RU