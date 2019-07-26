2019-07-26T17:13:45+03:00
Политика

Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео

Глава Чечни снял на видео ужин в одном из грозненских ресторанов
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рамзан Кадыров показал, как отдыхает в ресторане Грозного с друзьями и приближённымиРамзан Кадыров показал, как отдыхает в ресторане Грозного с друзьями и приближённымиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показал, как отдыхает с приближёнными в шикарном ресторане Грозного. Из окна он снял блистающие чистотой, новизной и тысячами огней улицы республиканской столицы, которую за 10 лет удалось восстановить из пепла войны.

Кадыров показал, как отдыхает с приближёнными и друзьями.

— Это центр Грозного... Дополнительным «освещением» к тем разноцветным бликам нашей всегда нарядной столицы, что вы видите, являются лучезарные улыбки наших жителей, и самых юных, и молодёжи, и тех, кто старше... Нас в стремительно расцветающей республике полтора миллиона, и каждый чувствует себя свободным и защищённым - просто посмотрите на лица этих людей. Мы, победив терроризм, как раз и живем в условиях демократии, а не пытаемся лицемерно изображать её как некоторые, — написал глава Чечни на своей страничке «ВКонтакте».

Рядом с главой, «старшим братом», как его называют на видео, сидят приближённые и друзья: депутат Государственной Думы Адам Делимханов, председатель правительства Чечни Магомед Даудов и другие влиятельные политические деятели Чечни. Как признался Кадыров, они просто зашли посидеть и отдохнуть в приятной компании после трудного рабочего дня.

— Мы, как видите, здесь, у самого «Сердца Чечни» отдыхаем и немного работаем, — здесь Кадыров поставил улыбающийся смайлик, — вместе с нашим народом. Быть с народом, и помыслами, и делами — вот наш демократический принцип, вот суть государственного и человеческого мышления. Так учил нас незабвенный Ахмат-Хаджи... На том стояли, стоим и стоять будем до скончания веков!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга