2019-07-26T18:47:58+03:00
Происшествия

Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж

Конфликт произошел из-за разности этносов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замужБратья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замужФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Нижневартовске уроженцы Дагестана - аварцы и кумыки - устроили драку из-за любви. Основной причиной конфликта стало желание девушки-аварки выйти замуж за кумыка. Братья неудавшейся невесты не поддержали желание своей сестры. Дело дошло до стрельбы.

Сейчас известно в диаспоре знают о конфликте, но комментировать его отказались. Они уверили, что поговорили с молодыми людьми и решат спор сами. Позже выяснилось, что сыновей успокаивал отец.

Все люди, которые так или иначе дали комментарий по этому поводу, считают, что конфликт не должен выходить за пределы диаспоры. Некоторые, однако, признались, что это нормальное дело.

Пресс-служба МВД по Ханты-Мансийского автономного округа заявила, что обращений по поводу драки уроженцев Кавказа не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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